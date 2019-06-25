Адвокати Фірташа відреагували на рішення суду про екстрадицію

Адвокати Дмитра Фірташа заявили, що розчаровані рішенням Верховного суду Австрії, який дозволити екстрадицію українського олігарха до США.

Про це вони повідомили Економічній правді.

"Ми розчаровані сьогоднішнім рішенням Верховного суду Австрії. У будь-якому випадку, нічого не змінилося щодо невинності пана Фірташа і відсутність доказів його провини в якомусь злочині", - зазначили вони.

Також адвокати наголосили на тому, що Фірташ ніколи не займався бізнесом у США.

"Він ніколи не відвідував США, не знав ні про які плани щодо підкупу офіційних осіб в Індії з питання індійських титанових родовищ, які ніколи і ніким не були реалізовані", - зазначається у повідомленні.

Насправді, підкреслюють адвокати, примітним є той факт, що в повному тексті звинувачення американські прокурори ніколи не звинувачували Фірташа, а також нікого іншого в дачі хабарів.

"Цей факт часто навіть не згадується в засобах масової інформації в Сполучених Штатах Америки", - зазначили адвокати.

Нагадаємо, 25 червня Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Цим рішенням суд не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали в грудні 2017 року.

Остаточне рішення повинен затвердити міністр юстиції Австрії.

Економічна правда