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Адвокати Фірташа відреагували на рішення суду про екстрадицію

Вівторок, 25 червня 2019, 21:08

Адвокати Дмитра Фірташа заявили, що розчаровані рішенням Верховного суду Австрії, який дозволити екстрадицію українського олігарха до США.

Про це вони повідомили Економічній правді.

"Ми розчаровані сьогоднішнім рішенням Верховного суду Австрії. У будь-якому випадку, нічого не змінилося щодо невинності пана Фірташа і відсутність доказів його провини в якомусь злочині", - зазначили вони.

Також адвокати наголосили на тому, що Фірташ ніколи не займався бізнесом у США.

"Він ніколи не відвідував США, не знав ні про які плани щодо підкупу офіційних осіб в Індії з питання індійських титанових родовищ, які ніколи і ніким не були реалізовані", - зазначається у повідомленні.

Насправді, підкреслюють адвокати, примітним є той факт, що в повному тексті звинувачення американські прокурори ніколи не звинувачували Фірташа, а також нікого іншого в дачі хабарів.

"Цей факт часто навіть не згадується в засобах масової інформації в Сполучених Штатах Америки", - зазначили адвокати.

Нагадаємо, 25 червня Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Цим рішенням суд не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали в грудні 2017 року.

Остаточне рішення повинен затвердити міністр юстиції Австрії.

Економічна правда

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Фірташ

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