Prozorro через суд оскаржує висновки державного аудиту, який виявив порушення

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від ДП "Прозорро" до Рахункової палати України щодо скасування окремих висновків Рішення за результатами аудиту ефективності використання та розпорядження майном.

Про це повідомляється на сайті суду.

Зокрема, позивач оскаржує висновки Рахункової палати України щодо відшкодування зайво отриманих у 2016, 2017 та першому півріччі 2018 року генеральним директором ДП "Прозорро" Задворним В. В. квартальних премій та винагороди, неправомірного збільшення підприємством первісної вартості нематеріальних активів, порушення порядку виправлення помилок у фінансовій звітності підприємства за 2016 рік та інші.

Також ДП "Прозорро" просить суд долучити Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в якості третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору.

Наразі судом досліджуються матеріали позову та вирішується питання про відкриття провадження у справі.

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