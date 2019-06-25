ЄБРР може виділити "Нафтогазу" 60 мільйонів євро кредиту на закупівлю газу

Європейський банк реконструкції і розвитку може надати НАК "Нафтогаз України" 60 мільйонів євро для фінансування закупівлі природного газу по імпорту.

Про це з посиланням на ЄБРР повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайті банку, його рада директорів планує розглянути цей проект 24 липня.

Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що реформа газового ринку в Україні дала можливість десяткам компаній вільно купувати газ на європейському ринку і поставляти його комерційним споживачам.