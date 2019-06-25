Шматки мосту на Осокорках упали на автівку: ремонт зірвався ще рік тому

У бюджеті Києва ще восени 2018 року не знайшлося коштів на ремонт шляхопроводу біля станції метро "Осокорки", уламки якого 24 червня 2019 року обвалилися на автомобіль.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".

Рік тому, в травні 2018 року КП "Київавтошляхміст" замовило обстеження шляхопроводу на перетині вулиці Дніпровська Набережна і проспекту Миколи Бажана за 1,05 млн грн. За результатами обстеження "Київавтошляхміст" у вересні оголосив тендер на протиаварійний ремонт мосту очікуваною вартістю 23,67 млн грн. Закупівлю мали фінансувати за бюджетною програмою КПКВК 1917441 "Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів", однак у жовтні замовник відмінив тендер через скорочення видатків на ремонт мосту.

У березні 2019 року "Київавтошляхміст" удруге замовив обстеження шляхопроводу за 1,15 млн грн. А 24 червня уламки шляхопроводу обвалилися на автомобіль, що проїжджав під ним. Того ж дня мер Києва Віталій Кличко звільнив виконувача обов’язків директора "Київавтошляхмосту" Дмитра Котлубея, якого вважає відповідальним за обвалення.

Разом із тим, комунальна корпорація "Київавтодор" у квітні 2018 року замовила ТОВ "Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва" проект капремонту Дніпровської Набережної від "Осокорок" до будинку №21 за 3,40 млн грн. Його мають надати до липня 2019 року.

У завданні на проектування не сказано, що передбачається ремонт шляхопроводу. Проте в кошторисі до договору вказані об’єкти-аналоги (співставні об’єкти, використовувані для скорочення строків проектування), які включають будівництво транспортних розв’язок.

Крім того, нещодавно "Київавтодор" у капремонт вулиці Борщагівської включив також ремонт шляхопроводу "Індустріальний міст" на перетині з вулицею Вадима Гетьмана.

Отже, ймовірно, Дніпровську Набережну ремонтуватимуть разом зі шляхопроводом.

Нагадаємо, розслідування Антимонопольного комітету України показало, що тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявському мосту вартістю 600 мільйонів гривень компанія "Північно-український будівельний альянс" виграла з кричущими порушеннями.