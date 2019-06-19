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Реконструкція Шулявського мосту: АМКУ викрив компанії з "Укрбуду" у тендерній змові та оштрафував

Середа, 19 червня 2019, 18:46
 

Розслідування Антимонопольного комітету України показало, що тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявському мосту вартістю 600 мільйонів гривень компанія "Північно-український будівельний альянс" виграла з кричущими порушеннями.

Про це повідомили Економічній правді в АМКУ.

Рішення приймала тимчасова адмінколегія АМКУ під керівництвом голови АМКУ Юрія Тернтьєва, у склад якої увійшли Ніжнік М. та Хмельницький О.

Організатор тендерного конкурсу – столичне КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

АМКУ встановив, що конкурс було проведено з численними порушеннями, а два його "фіналісти", компанії "Північно-український будівельний альянс" та "Спецбуд-Плюс" (обидві входять до корпорації "УКРБУД") діяли у змові.

Окрім підроблених документів у одного з фігурантів розслідування, АМКУ встановив, що зазначені компанії:

  • виконували роботи для одних і тих самих генпідрядників, які є членами тієї ж корпорації;
  • знаходяться за однією адресою;
  • спільно використовують засоби зв’язку;
  • мають спільних працівників;
  • використовують однакову ІР-адресу для податкового звітування та для входження до електронних кабінетів системи "Клієнт-Банк";
  • надавали фінансову допомогу одна одній;
  • надали однакові листи банку замість банківських гарантій;
  • мають банківські гарантії та листи, надані одним банком в один день та з послідовною реєстраційною нумерацією;
  • надали документи, які мають спільні особливості в оформленні;
  • синхронно діяли у часі;
  • тощо.

Базуючись на сукупності зібраних доказів, 19 червня 2019 р. АМКУ за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів наклав штраф на ТОВ "Північно-український будівельний альянс" - у сумі 56 млн гривень та ТОВ "Спецбуд-Плюс" - у сумі 56 млн. гривень. Встановлення порушення закону автоматично позбавляє ці компанії права участі у публічних закупівлях на 3 роки.

У травні Комітет вже штрафував ці ж компанії за інші змови – на торгах з будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова та реконструкції гімназії ім. Бойченка. Тоді штраф склав близько 150 млн. грн.

Нагадаємо, у травні Солом'янський суд Києва відпустив під заставу у 2 мільйони гривень гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, якого підозрюють у незаконному заволодінні та розтраті державного майна.

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Економічна правда

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