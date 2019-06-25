Cпадкоємиця Disney та Сорос виступили за податок на багатство у США

Джордж Сорос

Група найбагатших американців, серед яких відомий інвестор і мільярдер Джордж Сорос, оприлюднила відкритий лист до кандидатів у президенти США на виборах 2020 року, закликавши їх запровадити податок на багатство.

"Ми звертаємося до всіх кандидатів у президенти, будь то республіканці або демократи, з проханням підтримати запровадження помірного податку на багатство для однієї десятої 1% найбагатших американців - для нас", - зазначено в оприлюдненому в інтернеті листі.

"Наступний долар нових податкових надходжень мають заплатити найщасливіші у фінансовому стосунку, а не американці із середнім і низьким доходом", - підкреслили автори листа.

Крім Сороса, підписи під документом поставили співзасновник Facebook Inc. Кріс Г’юз, спадкоємиця кіноімперії Disney Ебігейл Дісней і дочка віце-голови Berkshire Hathaway Чарлі Мангера Моллі Мангер.

Загалом лист підписали 19 осіб, один із них - анонімно.

Автори листа стверджують, що США несе моральну, етичну та економічну відповідальність за те, щоб обкладати ще більшим податком їхнє багатство. Податок на багатство, за їхніми словами, може допомогти подолати кліматичну кризу, поліпшити економіку, підвищити результати щодо охорони здоров'я, справедливо створити нові можливості й зміцнити демократичні свободи.

"Запровадження податку на багатство відповідає інтересам нашої республіки", - наголошується в листі.

Уже не вперше найбагатші громадяни США кажуть, що мають заплатити свою справедливу частку податків. У 2017 році більше ніж 400 американських мільйонерів і мільярдерів, включаючи Сороса і Стівена Рокфеллера, поставили свої підписи під зверненням до Конгресу, в якому закликали законодавців не знижувати податки для заможних громадян. На їхню думку, скорочення податків для багатих сімей "ще більше посилить нерівність" і підвищить держборг.

Раніше цього року Ебігейл Дісней, внучата племінниця Волта Діснея і внучка засновника кінокомпанії Walt Disney Co. Роя Діснея, висловила невдоволення занадто великим, на її думку, розміром винагороди голови компанії Роберта Айгера, назвавши "божевільною" суму в 65,6 млн доларів, які той загалом заробив у 2018 році.

Нагадаємо:

Колишня дружина засновника Amazon і найбагатшої людини в світі Джеффа Безоса Маккензі Безос вирішила віддати на благодійність половину свого статку, який оцінюється приблизно в 37 мільярдів доларів та забезпечив їй 22 місце у списку мільярдерів Bloomberg.

Таким чином вона приєдналася до запущеної в 2010 році ініціативи Уоррена Баффета і Білла Гейтса для найбагатших людей віддавати половину свого майна на добродійність.

Загальна кількість учасників ініціативи "Клятва дарування" (The Giving Pledge) становить 204 людини, в тому числі - Майкл Блумберг, Марк Цукерберг і Річард Бренсон.