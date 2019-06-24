"Ринг — так ринг": Насалик відповів на пропозицію топ–менеджера "Нафтогазу"

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик погодився на пропозицію керівника газового дивізіону НАК "Нафтогаз України" Андрія Фаворова "вирішити спірні питання" на боксерському рингу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я готовий зустрітися з Вами на рингу... Викликаю Вас на "чоловічу розмову" - бій без правил. З місцем і часом визначимось", - написав Насалик.

Міністр енергетики запропонував попередньо обговорити, за що, власне, "бити" одне одного.

"По-перше, чи несете Ви повну відповідальність за роботу "Укргазвидобування" з кінця 2016 року до лютого 2019 року та, зокрема, утилізацію тих 40 млрд грн , які ви здерли за допомогою тарифів на газ ,під виглядом збільшення видобутку газу?", - написав Насалик.

"По-друге, чи відстояли Ви свою честь після звинувачення Вас у корупції Вашим колегою Вітренком? ... Заради чесних правил на газовому ринку, я ... згадаю свої змагання з боїв без правил в Свірській дивізії ВДВ", - додав міністр.

Нагадуємо:

Керівник газового дивізіону НАК "Нафтогаз" Андрій Фаворов запропонував міністру енергетики Ігорю Насалику зустрітися на боксерському рингу в Одесі.

Це була реакція на заяву міністра про зрив планів з підвищення видобутку газу державною компанією "Укргазвидобування".

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Економічна правда