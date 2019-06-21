Фаворов запропонував Насалику обговорити спірні питання на боксерському рингу

Андрій Фаворов та Ігор Насалик (фото Насалика з його архіву via vikna.if.ua, колаж ЕП)

Керівник газового дивізіону НАК "Нафтогаз" Андрій Фаворов запропонував міністру енергетики Ігорю Насалику зустрітися на боксерському рингу в Одесі.

Про це Фаворов написав у Facebook у відповідь на заяву міністра про зрив планів з підвищення видобутку газу державною компанією "Укргазвидобування".

"Давайте побоксуємо. Давайте подискутуємо. Чекаю вас на рингу", - запропонував він.

"Всі запаси передавалися у державну компанію "Укргазвидобування", яка з 2016 і до 2020 року повинна була наростити видобуток газу з 14,5 млрд кубометрів до 20 млрд (згідно зі Стратегією 20/20). Але вони просто утилізували близько 40 млрд грн, не отримавши ніякого результату", - заявив Насалик виданню Главком.

Говорячи про колишнього директора держкомпанії Олега Прохоренко, міністр заявив: "чесно кажучи, я б набив йому морду".

Фаворов у відповідь написав, що 6 липня на рингу в Одесі бере участь у бою в рамках проекту "Бокс білих комірців", і його опонент може помінятися з Насаликом місцями.

"Чи можемо обговорити у вас в офісі. Якщо вам зручніше, можемо зустрітися 6-го липня в Одесі на рингу", - написав Фаворов.

"На правах в.о. директора Укргазвидобування готовий зустрітися з вами у зручний для вас час, щоб обговорити перспективи, нашу інвестиційну програму, 4-річну історію отримання ліцензій і все те, що робить наш 20 000 колектив, щоб подолати природне падіння видобутку на 1,5 млрд кубометрів/рік на родовищах, виснажених на 85%", - написав Фаворов.

Зазначимо, колишня фірма Фаворова постачатиме "Укртрансгазу" найдорожчий газ.

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Економічна правда