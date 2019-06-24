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Україна веде активні переговори з МВФ щодо нової програми — Маркарова

Понеділок, 24 червня 2019, 20:45

Україна веде активні переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансування.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в коментарі Bloomberg.

За її словами, нова програма може бути укладена на три роки.

Можливий обсяг фінансування міністр не назвала, але підкреслила, що нинішня програма була укладена на період виборів.

"У певному сенсі ця програма зробила те, що повинна була зробити", - сказала міністр.

"З огляду на те, що інвестори зацікавлені у внутрішніх облігаціях України, уряд, ймовірно, не буде продавати більше боргів на міжнародних ринках в 2019 році. У цьому місяці було продано 1 млрд євро боргів. Ми вже бачимо, що перевищуємо бюджетні прогнози щодо фінансування за рахунок місцевих позик", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо:

Команда переможця виборів президента Володимира Зеленського розраховує на успішний перегляд програми stand by МВФ в травні 2019 року.

Нова програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд дол.

Перший перегляд програми запланований на середину травня.

Після цього стане зрозуміло, чи може Україна розраховувати на наступний транш — 1,3 млрд дол.

В дослідженні JP Morgan йдеться, що сфокусованість української влади на парламентських виборах цієї осені не дозволить країні виконати умови Міжнародного валютного фонду в 2019 році і отримати транш.

Місія МВФ відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року на тлі оновлення влади в Україні.

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МВФ Мінфін

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