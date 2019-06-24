Суд розблокував конкурс на главу Державної митної служби

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду 24 червня розглянула апеляційну скаргу, подану Кабінетом міністрів у справі №640/6674/19, та постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що підставою такого рішення стало недоведення позивачами наявності підстав для його призупинення.

"Перепони для продовження відбору кандидата на посаду голови Державної митної служби усунено. Наступний крок - НАДС має зібратися і ухвалити рішення про подальший перебіг процедури", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, до третього, заключного етапу конкурсу на керівника Державної митної служби пройшли три кандидати - проректор із навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов та керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець.

За результатами останнього етапу відбору конкурсна комісія визначить кандидата, якого рекомендуватиме уряду для призначення на посаду керівника ДМС.

Після прийняття рішення про відновлення конкурсу відповідні процедури мають бути проведені з урахуванням граничного терміну. Відповідно до ч.5 ст. 23 Закону "Про державну службу" результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня отримання інформації про проведення конкурсу.

Станом на 17 квітня, коли була прийнята ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва про призупинення конкурсу на керівника ДМС, пройшло 28 днів із дати оголошення конкурсу, зазначили у Мінфіні.

Нагадаємо:

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на два окремих органи — митну та податкову служби.

У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.

Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.

Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади Голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на посаду голови митної служби, прийнявши ухвалу про забезпечення адміністративного позову у справі № 640/6674/19.

Як наслідок, 23 квітня Національне агентство з питань державної служби призупинило конкурс на голову ДМС.

25 квітня суд відхилив клопотання уряду про розблокування конкурсу.

Кабінет Міністрів в особі Мін’юсту подав апеляцію.

Нагадаємо, що 17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.

Економічна правда