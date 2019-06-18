Коломойський хоче зупинити спір із НБУ в Швейцарії на базі рішення Печерського райсуду

Екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський 21 травня 2019 року подав до суду Швейцарії клопотання про припинення судового провадження, яке Національний банк України ініціював проти нього в питаннях про кредити рефінансування, у зв'язку з рішенням Печерського райсуду Києва про незаконність його фінансових поручительств.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними НБУ, клопотання Коломойського до суду Швейцарії ґрунтується на оголошеній 20 квітня Печерським райсудом резолютивній частині рішення про розірвання семи договорів поручительства, на п'ять із яких НБУ посилався в позовній заяві у Швейцарії.

У своєму клопотанні екс-акціонер Приватбанку зазначив, що рішення Печерського райсуду має вирішальний вплив на результат суду в Швейцарії, тому його слід зупинити до ухвалення рішень в апеляції в Україні.

Водночас Нацбанк заявляє, що рішення Печерського райсуду не має ніякого стосунку до провадження у Швейцарії, юридичні підстави для зупинення провадження відсутні.

"Навіть якщо рішення Печерського районного суду Києва про розірвання договорів поруки набуде чинності в майбутньому, воно не може анулювати зобов'язань Коломойського, що виникли до розірвання цих договорів", - зазначає Нацбанк.

НБУ також наголосив, що розпочате за його позовом від 18 грудня 2018 року провадження в суді Швейцарії не може бути зупинене на поточній початковій стадії, оскільки Коломойський досі не надав жодних пояснень своєї позиції по суті спору.

У центробанку також вважають, що клопотання про припинення провадження не відповідає іншим критеріям, на підставі яких воно може бути зупинене.

Як повідомлялося, зазначені договори поруки були забезпеченням кредитів рефінансування, наданих Нацбанком ПриватБанку до входження держави в його капітал.

НБУ поскаржився на суддю Печерського райсуду Києва В'ячеслава Підпалого до Вищої ради правосуддя, оскільки той досі не склав повний текст рішення, що почало б відлік 30 днів для подання апеляції.

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