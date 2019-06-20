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Гривня на міжбанку поповзла вгору

Четвер, 20 червня 2019, 17:20
 

20 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 - 26,34 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,31 - 26,34 гривні;

Євро - 29,72 - 29,75 гривні.

Нагадуємо:

20 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 - 26,40 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара майже на 6 копійок, встановивши його на 20 червня на рівні 26,33 гривні.

Економічна правда

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