Суд не повернув Лазорку крісло глави "Укртранснафти", але він не здається

Окружний адміністративний суд Києва повернув без розгляду всі шість заяв про забезпечення позову Олександра Лазорка, у яких він вимагав негайно поновити його на посаді глави "Укртранснафти".

Відповідні ухвали суду оприлюднені в єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє enkorr.

Ці заяви про забезпечувальні заходи були подані до суду з 6 по 10 червня, до реєстрації безпосередньо самих позовів.

Після повернення всіх заяв, Лазорко подав до суду вже безпосередньо п'ять позовів без забезпечувальних заходів. Останній з таких позовів був зареєстрований 19 червня.

Один з п'яти позовів Лазорко відкликав. Сталося це на наступний день після того, як автоматична система визначення судді призначила Марину Бояринцеву, випливає з ухвали суду від 13 червня.

Практика подачі кількох ідентичних за змістом позовів зазвичай використовується з метою вибору позивачем потрібного судді серед тих, кого визначить автоматична система відбору. При такій схемі, як правило, позивач вибирає лояльного суддю, згодом відкликаючи всі інші позови.

Нагадаємо:

У травні Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку колишнього главу правління "Укртранснафти" Олександра Лазорка.

Лазорко був оголошений в розшук у вересні 2015 року з ініціативи Служби безпеки. Йому інкримінували привласнення майна в особливо великих розмірах, що передбачало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Правоохоронці підозрювали Лазорка за чотирма епізодами: незаконна викачка технологічної нафти з магістральних нафтопроводів; підписання протиправних і антидержавних угод на зберігання нафти зі структурами "Привату"; незаконні витрати на страхування в ПАТ "Укртранснафта"; резервування нафтопроводу Кременчук-Одеса компанією "Синтез Ойл" (пов'язана з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова).

Після оголошення в національний розшук, колишній глава "Укртранснафти" оселився в Лондоні і намагався через українські суди домогтися відновлення на посаді.

Лазорко очолював "Укртранснафту" з 2009 по 2015 роки. До цього він керував підприємствами групи "Приват" - Дрогобицьким і Надвірнянським НПЗ.

19 березня 2015 року наглядова рада "Укртранснафти" вирішила усунути його від виконання обов'язків. Основною причиною послужили маніпуляції з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи "Приват" у Надвірній, Дрогобичі і Кременчуці.

У 2015 році компанія платила за зберігання близько 2,5 млн грн на день. За проект викачування технологічної нафти Ігор Коломойський пропонував нагородити Лазорка орденом.