Україна отримала 1 мільярд євро від розміщення бондів

20 червня Україна отримала кошти від розміщення облігацій зовнішньої державної позики в обсязі 1 мільярд євро з прибутковістю 6,75% і з терміном погашення 20 червня 2026 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Єврооблігації знаходяться у лістингу на біржі Euronext Dublin.

Кошти від розміщення нових випусків єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби та будуть використані для фінансування державного бюджету.

"Семирічні єврооблігації в основному були розміщені серед фондів з управління активами, пенсійних і страхових фондів (85%). Частка хедж фондів становила 10% від інвестицій, тоді як частка банків та індивідуальних інвесторів становила 2%. Суверенні інвестиційні фонди становили 3% інвесторів в українські державні єврооблігації, номіновані в євро", - наголошується в повідомленні.

За даними Мінфіну, інвестори із Сполученого Королівства, Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн Європейського Союзу купили більшу частину випуску обсягом 1 млрд євро - 32%, 27%, 17% і 13% випуску відповідно.

Інвестори зі Швейцарії купили 7% від випуску, тоді як частка інвесторів з Азії становила 4%.

Як повідомлялося 13 червня, Україна розмістила семирічні єврооблігації на 1 мільярд євро з прибутковістю 6,75%.

Економічна правда