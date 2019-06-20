Нові вагони у київському метро можуть з'явитися до кінця 2020 року

Влада Києва планує почати закуповувати нові вагони для столичного метрополітену за кошти ЄБРР у ​​2020 році.

Про це повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Дмитро Давтян під час інспекції будівництва метро на Виноградар, передає ЦТС.

"Відносно додаткових поїздів, ми вже перебуваємо на стадії підписання кредитного договору з ЄБРР на придбання нових вагонів метрополітену. Ми дуже добре розуміємо, що рухомий склад, який сьогодні є, знаходиться у зношеному стані. У нас були труднощі, були арештовані рахунки. Але зараз ситуація вирішилася і ми вже знаходимося в тому положенні, коли ми можемо заново залучати фінансування, щоб закуповувати нову техніку", - зазначив він.

За словами Давтяна, підписання кредитного договору на закупівлю нових вагонів метро може відбутися протягом найближчих трьох місяців. В цьому випадку Київський метрополітен зможе почати отримувати нові вагони до кінця наступного року.

Нагадаємо, мобільні оператори узгоджують єдині умови, вибирають постачальника обладнання та прогнозують запуск 4G у київському метро в кінці 2019 року.