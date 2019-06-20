Зеленський розповів, про що домовився з Ахметовим, Пінчуком та Коломойським

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу розповів про свої домовленості з олігархами.

Про це повідомила журналістка Галина Калачова у Facebook.

"Пінчук профінансує 24 квартири і опікуватиметься питаннями військовослужбовців на Донбасі", - розповів Зеленський.

"З Рінатом Ахметовим ми дійшли згоди не лише про відміну формули Роттердам +, але й про те, що він вкладатиме в медицину на Донбасі і підтримуватиме регіон. Варто почати з перетворення Роттердам +, на Роттерадам-. Це якраз той випадок, коли заміна "плюс" на "мінус" дасть Україні "плюс"", - сказав президент.

"Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - заявив Зеленський.

"З рештою ще не зустрічався. Напевно, десь ховаються", - пожартував він.

Зазначимо, Зеленський також розповів про роль держави в економіці на найближчі 5 років.

Економічна правда