Україна може активізувати економічні відносини з Францією

Президент Володимир Зеленський виступає за активізацію економічних і культурних відносин України з Францією.

Про це він сказав на брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макрона після їх зустрічі 17 червня у Парижі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорили активізацію українсько-французьких відносин. Є спільний інтерес зробити якісний прорив у двосторонньому співробітництві, яке вже розвивається досить динамічно", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна очікує від французьких компаній якісних товарів і послуг, справедливої ​​конкуренції, створення робочих місць в Україні.

При цьому Зеленський підкреслив, що його команда працює над "знищенням корупції, пекельної бюрократії, забезпеченням незалежності українських суддів для комфортного бізнес-клімату" в Україні.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що IT-технології та компанії в Україні дуже швидко розвиваються. За словами Зеленського, більш як 4% ВВП України зараз формується через IT-індустрію.