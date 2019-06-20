Суд позбавив Міноборони 34 тисяч квадратів житла у "Новопечерських липках"

Суд відмовився визнати недійсними додаткові угоди, за якими зменшилася кількість метрів житла і спосіб визначення частки Міноборони у житловому комплексі "Новопечерські липки" у Печерському районі Києва.

Про це свідчить рішення Госпсуду Києва від 5 червня, повідомляють "Наші гроші".

Суд встановив, що у квітні 2005 року Міноборони і ТОВ "Будспецсервіс" уклали договір про врегулювання відносин за генеральним договором 2003 року про будівництво житла для військовослужбовців ЗСУ.

У ньому сторони визначили порядок будівництва комплексу об’єктів на ділянці площею 19,55 га території військового містечка № 2 по вул. Підвисоцького, 2 у Києві. При цьому виходили з того, що частка житла Міноборони складала 25% від запланованого об’єму загальної житлової площі.

Надалі у тому ж 2005 році вони підписали дві додаткові угоді, за якими дійшли згоди про викуп фірмою частки Міноборони. Визначення ціни частки було поставлене у залежність від даних повідомлення "Київпроекту" про загальну площу житлових будинків, що можуть бути збудовані на ділянці. На підставі цих даних було зменшено раніше заплановані економічні показники предмета договору та розмір розрахунків за нього.

А далі на початку 2006 року сторони уклали додаткову угоду про припинення договірних зобов’язань у зв’язку з повним виконанням умов генерального договору.

Міноборони наприкінці 2018 року звернулося до суду з вимогою визнати вказані додаткові угоди недійсними, посилаючись на те, що уклало їх внаслідок помилки щодо обставин, що мають істотне значення. Міноборони зазначило, що загальна площа жилої частини комплексу у підсумку становить 402 тис кв м, а не 204 тис кв м, як зазначено у Детальному плані території Печерського району м. Києва. Міноборони вказало, що було позбавлене права на одержання 34 тис кв м житла.

Суд у задоволенні позову Міноборони відмовив, оскільки відсутні підстави для визнання їх недійсними через підписання їх під впливом помилки. За словами суду, не має правового значення помилка щодо розрахунку одержання користі від вчиненого правочину. Відтак, як зазначив суд, посилання Міноборони на надання йому недостовірної інформації та введення в оману щодо обсягу можливого житлового будівництва на території військового містечка під час укладення спірних додаткових угод не дають підстав для визнання останніх недійсними відповідно до положень ст. 229 ЦК України.

Нагадаємо, що у 2014 році Міноборони вже позивалося до ТОВ "Будспецсервіс" з вимогою визнати недійсними вказані вище додаткові угоди. Однак тоді суди вирішували питання відповідності цих угод вимогам чинного містобудівного законодавства та обсягу цивільної дієздатності особи, яка їх підписала від імені Міноборони. Суди усіх трьох інстанцій відмовилися задовольнити позов Міноборони.

Крім того, 10% квартир у житловому комплексі на вул. Професора Підвисоцького у ТОВ "Будспецсервіс" не змогла відсудити Київська міськдержадміністрація.

ТОВ "Будспецсервіс" було засноване у 2003 році компаніями "Мейнлайн Кепітал Інк" (Віргінські острови) та "Інвест-Фінанс" (Київ). З 2007 року засновниками фірми були київські ТОВ "Юкрейніан Девелопмент Партнерс" і ТОВ "Компанія з управління активами "ЮДП Ессет Менеджмент", а також компанія "Медіа Провайдер ЛТД." з Віргінських островів, яку у 2008-му змінила кіпрська компанія "Негус Венчерз Лімітед". Керівником "Будспецсервісу" є Олександр Чуканов.

Автором ЖК "Новопечерські липки" є інвестиційно-девелоперська компанія UDP, мажоритарним акціонером якої є екс-нардеп Василь Хмельницький.

За фактом завдання збитків Міноборони за вказаним договором, кримінальне провадження розслідувала Генпрокуратура.

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