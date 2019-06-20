Ще один банк України підключився до Apple Pay

Apple Pay став доступним власникам карток "Райффайзен Банк Аваль".

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Держателі платіжних карток Mastercard та Visa, випущених Райффайзен Банком Аваль, отримали можливість користуватися Apple Pay – легким, безпечним та приватним платіжним інструментом, який змінює сферу мобільних платежів, пропонуючи швидкість та зручність", - зазначається у повідомленні.

У банку підкреслили, що цей платіжний інструмент – безпечний та конфіденційний.

"Коли ви додаєте кредитну чи дебетну картку в Apple Pay, номер картки не зберігається ні на пристрої, ні на серверах Apple. Замість того присвоюється унікальний номер облікового запису пристрою, який шифрується та безпечно зберігається в чіпі "Безпечний Елемент" вашого пристрою", - розповіли у банку.

При цьому кожна транзакція авторизується завдяки унікальному одноразовому секретному коду, який генерується динамічно.

Щоб налаштувати Apple Pay, потрібно лише додати кредитну або дебетну платіжну картку через додаток Wallet.

У магазинах сплачувати за допомогою Apple Pay можна з iPhone SE, iPhone 6 та пізніших моделей, а також із Apple Watch.

"Apple Pay дає можливість дуже просто здійснювати покупки в додатках та вебсайтах одним дотиком пальця до Touch ID чи подвійним кліком бокової кнопки та поглядом на iPhone X, iPhone XS та XS Max, а також iPhone XR для підтвердження операції через Face ID", - пояснили у Райффайзен Банку.

Детальніше про Apple Pay читайте на сайті.

АТ "Райффайзен Банк Аваль" зареєстровано 27 березня 1992 року. Із жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. Станом на 31 березня 2019 року Група Райффайзен володіла 68,27% акцій банку, Європейський банк реконструкції та розвитку – 30%.

Нагадаємо:

Платіжна система Apple Pay розпочала роботу в Україні у травні 2018 року.

Першим для своїх клієнтів систему Apple Pay підключив Приватбанк.

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Економічна правда