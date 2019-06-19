У Вінниці збирають тролейбуси з автономним ходом

У Вінниці планують зібрати на базі тролейбусного депо "Вінницької транспортної компанії" три тролейбуси з автономним ходом.

Про це повідомляє Пасажирський транспорт.

12 червня 2019 року КП "Вінницька транспортна компанія" оголосила тендер в системі ProZorro на закупівлю трьох кузовів тролейбусів з низьким рівнем підлоги (машинокомплекти). Очікувана вартість закупівлі - 9,6 млн гривень.

До цього, 23 травня 2019 року, ВТК оголосила тендер на закупівлю трьох комплектів електрообладнання для управління тяговим асинхронним двигуном тролейбуса. Нижчу ціну в процесі аукціону запропонувала компанія "Політехносервіс" - за три комплекти системи управління тяговим електродвигуном попросили 3,845 млн гривень. Однак 18 червня 2019 року тендерний комітет "Вінницької транспортної компанії" скасував результати тендера і вирішив провести його повторно.

4 червня 2019 року було оголошено тендер із закупівлі трьох тягових асинхронних електродвигунів для тролейбуса. "Вінницька транспортна компанія" попередньо оцінила 3 ​​електродвигуна 6ДТА.1 У2 або їх аналоги в 990 тис гривень.

На електронному аукціоні компанія ТОВ "БКМ-Україна" виставила за них ціну в 933,3 тис гривень і стала переможцем аукціону.

Ще раніше "Вінницька транспортна компанія" провела тендер із закупівлі 3 комплектів струмоприймачів (штанг) для тролейбусів. Постачати їх буде львівська компанія "Інтерпет", обійдуться три комплекти штанг в 450 тис гривень.

Закупівлі основних вузлів і агрегатів для збирання вінницького тролейбуса дозволяють приблизно оцінити його вартість. Отже, кузов для майбутнього тролейбуса обійдеться максимум в 3,2 млн гривень, комплект обладнання для управління тяговим електродвигуном - в 1,282 млн гривень, тяговий двигун - в 311 тис гривень, комплект штанг - 150 тис гривень.

Таким чином основні вузли тролейбуса обійдуться ВТК в 4,943 млн гривень. До цієї суми необхідно додати також вартість статичного перетворювача для живлення бортового низьковольтного обладнання і компресора (близько 50 тис гривень), а також самого компресора (приблизно така ж сума).

В результаті вартість лише одних комплектуючих для складання тролейбуса в умовах депо становитиме більше 5 млн гривень.

Нагадуємо:

У Вінниці запустили в експлуатацію тролейбус місцевої збірки.

Новий тролейбус витрачає майже на 30% електроенергії менше, ніж тролейбуси старого покоління.