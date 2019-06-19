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Я знайома з Коломойським і не подобаюся йому — Рожкова

Середа, 19 червня 2019, 16:12
 

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова вважає, що Ігор Коломойський хоче "притягнути до відповідальності" їх з екс-главою НБУ Валерією Гонтаревою не тільки через гроші, але також через особисту неприязнь.

Про це вона сказала в інтерв'ю ЕП.

"Мені здається, що ми з Гонтаревою не дуже йому подобаємося. Є професійні стосунки, а є особисті. Оскільки ми з Ігорем Валерійовичем знайомі, - на відміну від депутата Савчука, якого я не знаю, - можу сказати, що ми не викликаємо у нього симпатію", - сказала Рожкова.

Зазначимо, нардеп від "Батьківщини" Юрій Савчук у кінці травня подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою заборонити Рожковій працювати в НБУ.

У НБУ заявили, що підстава для звільнення заступника голови Національного банку "за рішенням суду" чинним законодавством не передбачена.

Читайте інтерв'ю повністюЗаступниця голови НБУ Катерина Рожкова. Про маніпуляції Коломойського, майбутнє Приватбанку та НБУ

Економічна правда

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