Я знайома з Коломойським і не подобаюся йому — Рожкова

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова вважає, що Ігор Коломойський хоче "притягнути до відповідальності" їх з екс-главою НБУ Валерією Гонтаревою не тільки через гроші, але також через особисту неприязнь.

Про це вона сказала в інтерв'ю ЕП.

"Мені здається, що ми з Гонтаревою не дуже йому подобаємося. Є професійні стосунки, а є особисті. Оскільки ми з Ігорем Валерійовичем знайомі, - на відміну від депутата Савчука, якого я не знаю, - можу сказати, що ми не викликаємо у нього симпатію", - сказала Рожкова.

Зазначимо, нардеп від "Батьківщини" Юрій Савчук у кінці травня подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою заборонити Рожковій працювати в НБУ.

У НБУ заявили, що підстава для звільнення заступника голови Національного банку "за рішенням суду" чинним законодавством не передбачена.

Читайте інтерв'ю повністю: Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. Про маніпуляції Коломойського, майбутнє Приватбанку та НБУ

Економічна правда