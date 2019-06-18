Складнощі із Приватбанком та МВФ становлять загрозу для фінансової стабільності — звіт НБУ

Існують загрози для фінансової стабільності України, що пов’язані з судовими процесами навколо ПриватБанку та перервою у співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться в черговому випуску Звіту НБУ про фінансову стабільність, повідомляє прес-служба регулятора.

Водночас системні ризики для фінансової стабільності перебувають на одному з найнижчих в історії рівнів, а макроекономічні умови сприятливі для роботи банків, стверджує НБУ.

Національний банк вважає за доцільне ініціювати нову довготривалу програму співпраці з МВФ, імовірно, ще до завершення поточної програми Stand By.

На сьогодні банківський сектор рекордно прибутковий. За 5 місяців 2019 року чистий прибуток банків становив 23.4 млрд грн (+83% р/р). Високі прибутки зумовлені розвитком роздрібного кредитування, а також стрімким зростанням попиту на банківські послуги, що гарантує високі комісійні доходи.

Звіт про фінансову стабільність (основне, інфографіка):

Звіт про фінансову стабільність (повністю):

Нагадаємо:

Команда переможця виборів президента Володимира Зеленського розраховує науспішний перегляд програми stand by МВФ в травні 2019 року.

Нова програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд дол.

Перший перегляд програми запланований на середину травня.

Після цього стане зрозуміло, чи може Україна розраховувати на наступний транш — 1,3 млрд дол.

В дослідженні JP Morgan йдеться, що сфокусованість української влади на парламентських виборах цієї осені не дозволить країні виконати умови Міжнародного валютного фонду в 2019 році і отримати транш.

Місія МВФ відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року на тлі оновлення влади в Україні.

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