Складнощі із Приватбанком та МВФ становлять загрозу для фінансової стабільності — звіт НБУ
Існують загрози для фінансової стабільності України, що пов’язані з судовими процесами навколо ПриватБанку та перервою у співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Про це йдеться в черговому випуску Звіту НБУ про фінансову стабільність, повідомляє прес-служба регулятора.
Водночас системні ризики для фінансової стабільності перебувають на одному з найнижчих в історії рівнів, а макроекономічні умови сприятливі для роботи банків, стверджує НБУ.
Національний банк вважає за доцільне ініціювати нову довготривалу програму співпраці з МВФ, імовірно, ще до завершення поточної програми Stand By.
На сьогодні банківський сектор рекордно прибутковий. За 5 місяців 2019 року чистий прибуток банків становив 23.4 млрд грн (+83% р/р). Високі прибутки зумовлені розвитком роздрібного кредитування, а також стрімким зростанням попиту на банківські послуги, що гарантує високі комісійні доходи.
Звіт про фінансову стабільність (основне, інфографіка):
Звіт про фінансову стабільність (повністю):
Нагадаємо:
Команда переможця виборів президента Володимира Зеленського розраховує науспішний перегляд програми stand by МВФ в травні 2019 року.
Нова програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд дол.
Перший перегляд програми запланований на середину травня.
Після цього стане зрозуміло, чи може Україна розраховувати на наступний транш — 1,3 млрд дол.
В дослідженні JP Morgan йдеться, що сфокусованість української влади на парламентських виборах цієї осені не дозволить країні виконати умови Міжнародного валютного фонду в 2019 році і отримати транш.
Місія МВФ відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року на тлі оновлення влади в Україні.
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