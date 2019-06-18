Бізнес не відчуває змін у податковій системі: чверть - незадоволена законодавством
Бізнес не відчуває змін у податковій системі: показник податкового індексу в листопаді 2018 року – березні 2019 року становив 2,98 балів із 5 можливих, у той час як у попередній період він становив 2,97.
Про це свідчать результати опитування "Податковий індекс", яке Європейська Бізнес Асоціація регулярно проводить серед експертів членських компаній.
"Індекс все ще знаходиться у негативній площині та жодного разу не перетнув нейтральну позначку в 3 бали за всю історію досліджень з 2011 року", - розповіли в ЄБА.
Водночас експерти відзначають, що є точкові покращення в оцінках респондентів, які водночас не вплинули на загальний результат.
"57% експертів вважають якість податкового законодавства задовільним, тоді як у попередньому періоді таких було 48%. Частка невдоволених якістю податкового законодавства становить 23%, водночас ще 20% респондентів вважають його якісним.
У попередній хвилі опитування думки експертів щодо того, наскільки чинний податковий режим сприяє веденню бізнесу, розділилися практично навпіл. Цього разу переважна більшість респондентів (68%) оцінили режим як сприятливий веденню бізнесу, а 32% - як перешкоджаючий.
В оцінках експертами процесу адміністрування податків та підготовки податкової звітності спостерігається негативна динаміка.
"Тільки 13% експертів оцінили даний процес позитивно. Натомість 37% вважають процедуру обтяжливою. Минулого року позитивну оцінку дали 30% респондентів, а негативну – 45%. Збільшилась кількість респондентів, які дали даній процедурі нейтральну оцінку", - свідчать результати опитування.
Основні фактори, що негативно впливають на підготовку податкової звітності та адміністрування, у порядку пріоритетності для респондентів:
Кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків;
Незрозумілість правил та роз’яснень щодо підготовки податкової звітності та проведення платежів;
Поспішне запровадження нових правил і недостатність часу для пристосування до них;
Недосконалість електронної системи звітності;
Кількість платежів.
За даний період прояви фіскального тиску відчули на собі 29% опитаних (дані попереднього періоду співпадають). 28% повідомили про те, що тиск був майже відсутній і 18% експертів взагалі не зіштовхнулися з цим явищем впродовж досліджуваного періоду.
Серед методів тиску бізнес назвав такі:
Необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами та несприйняття ними контраргументів/пояснень;
Упереджені рішення фіскальних органів;
Технічні проблеми з роботою серверу ДФС під час подання електронної звітності та реєстрації податкових накладних з ПДВ;
"Пропозиції" сплати податків авансом.
Результати опитування показали, що кількість незадоволених якістю податкових сервісів лишилася такою ж, як і минулого року – 24%. Натомість 35% опитаних підтвердили, що задоволені якістю податкового обслуговування і ще 41% продемонстрували нейтральне ставлення.
Також експертів опитали щодо того, які кроки мали б значно полегшити ведення бізнесу у площині оподаткування, на їхню думку. Цього року звучали такі пропозиції:
Істотне зниження навантаження на фонд оплати праці, що дозволить розширити базу оподаткування;
Прозорість та спрощення процедури нарахування податків, зниження податкового навантаження;
Забезпечення стабільності та передбачуваності законодавства, дотримання принципу стабільності оподаткування;
Боротьба з контрабандою та податковим шахрайством;
Зниження ставки податку на прибуток та ПДВ;
Зменшення кількості податків і неподаткових платежів та спрощення механізму їх розрахунку і адміністрування.
Також експертам задали два додаткових запитання:
- Чи потребує податкове законодавство радикальних змін або ж необхідно лише сумлінно виконувати норми чинного законодавства?
- Якими можуть бути наслідки впровадження Плану BEPS в Україні.
Як виявилось, 87% експертів вважають, що податкове законодавство потребує сумлінного виконання норм чинного законодавства і лише 21% переконані, що необхідні радикальні зміни.
Щодо наслідків впровадження Плану BEPS в Україні, то 50% опитуваних вважають, що це призведе до влучного збільшення тиску лише на несумлінних платників податків, а 26% очікують збільшення тиску на всі компанії.
Ще 40% переконані, що варто очікувати перегляду пільгових/спрощених режимів оподаткування, а 35% вважають, що відбудеться повернення доходів із "офшорних" юрисдикцій в Україну.
За підсумками опитування голова Податкового комітету Асоціації Володимир Котенко заявив, що сигнали від бізнесу недвозначні, і тому держава мусить сконцентруватись на забезпеченні сумлінного виконання норм законодавства, не забуваючи удосконалювати податкові правила та робити їх простішими.
"Нарахування та сплата податків має перестати бути "бігом з перешкодами" для платників та стати зручним рутинним процесом. Зменшення податкового тиску, який відчули на собі 29% респондентів, має стати одним з пріоритетних завдань держави", - прокоментував результати дослідження Котенко.
Нагадаємо:
Серед останніх змін, що мають полегшити ведення бізнесу, - дозвіл використовувати смартфони та планшети замість касового апарату.
Також у жовтні 2018 року Мінфін спростив правила роботи з касовими апаратами. Завдяки цьому підприємці можуть швидше реєструвати касові апарати і мають менше паперової роботи.
Економічна правда
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