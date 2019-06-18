Міленіали на ринку праці: хочуть працювати в ІТ та готові до переїзду за кордон

На сьогоднішній день міленіали (особи від 19 до 35 років) – це найактивніша вікова група в питанні пошуку роботи, кількість розміщених резюме яких становить 58%.

Про це повідомляє кадровий портал hh.ua.

Так, представники цього покоління найчастіше шукають вакансії за такими професійними сферами як: "Початок кар'єри", "ІТ, телеком", "Продажі", "Маркетинг", "Адмін. персонал".

При цьому у профсферах "Бухгалтерія", "Транспорт" і "Виробництво" показники у цій віковій групі дещо нижчі, ніж у середньому на ринку праці.

Як зазначається, у профсфері "Початок кар’єри", яка займає лідируючі позиції за кількістю резюме, резюме розміщують не тільки кандидати без досвіду.

"Практично кожне п’яте резюме в ній належить пошукачу, який має за плечима певний професійний стаж (іноді більше 6 років), але наразі хоче реалізувати себе в новій галузі", - пояснили експерти.

Найпопулярніші спеціалізації профсфери "Початок кар’єри" для пошукачів-міленіалів – це: "IT та мультимедіа", "Мистецтво, розваги, ЗМІ", "Продажі", "Маркетинг, реклама, PR" тощо.

Окрім того, до найбажаніших спеціалізацій для кандидатів віком від 19 до 35 років увійшли: "Програмування", "Управління проектами", "Web майстер" та "Web інженер" в профсфері IT та "PR, маркетингові комунікації", "Інтернет-маркетинг" та "Копірайтер" у профсфері "Маркетинг, реклама, PR".

Що стосується графіку роботи і типу зайнятості, то міленіали все частіше хочуть мати гнучкий графік роботи та часткову зайнятість.

"Так, майже кожен п’ятий пошукач цікавиться роботою із частковою зайнятістю, 17% шукають пропозиції із гнучким графіком і 16% - віддалену роботу", - зазначили в hh.ua.

Ба більше, міленіали не тільки з легкістю змінюють роботодавців, але й країни проживання.

"Аналіз бази резюме hh.ua | grc це підтверджує. На осіб, віком від 19 до 35 років, припадає 60% всіх резюме, де пошукачі декларують свою готовність до переїзду", - зазначили експерти.

До топ-5 найбажаніших країн для міленіалів увійшли: Польща (17%), Німеччина (7%), Китай (6%), Італія (5%) та США (5%).

"При чому, якщо до переїзду у більшість з цих країн частіше готові спеціалісти з профсфер "ІТ, телеком", "Початок кар'єри" та "Маркетинг", то у Китай прагнуть представники таких профсфер, як "Адмін. персонал" та "Виробництво", - резюмували експерти.

Як повідомлялося раніше, найбільш конкурентними профсферами на ринку праці стабільно залишаються: "Вищий менеджмент", "Початок кар’єри" та "Юриспруденція".

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Про те, чому міленіалам так важко жити, читайте у публікації: Чому міленіали вигорають? Як це може пояснити "дилема ув’язнених".

Економічна правда