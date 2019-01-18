В Україні скорочують посіви гречки через дешеву крупу з Росії

Вітчизняні сільгоспвиробники продовжують скорочувати посіви гречки через інтервенцію неякісної та дешевої крупи походженням з Російської Федерації.

Про це свідчать результати опитування, проведеного серед учасників громадської спілки "Всеукраїнська Аграрна Рада" (ВАР).

"У 2018 році ми скоротили посіви гречки на господарстві майже вдвічі – до 149 га. А в цьому році вже взагалі не плануємо вирощувати гречку, тому що це нерентабельно. Неякісна російська гречана крупа завозиться на вітчизняний ринок за ціною близько 10,5 тис. грн за тонну. І для того, щоб український продукт зовсім не втратив конкурентоспроможність на полицях магазинів, виробники вимушені реалізовувати гречку на круп’яні заводи за ціною близько 6,5-7 тис. грн за тонну. Але ця сума не покриває витрат на виробництво", - повідомив учасник ВАР, директор СТОВ "Перемога" (Київська обл.) Микола Малієнко.

Заступник голови ВАР Денис Марчук зазначив, що, згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, вітчизняні аграрії у 2018 році скоротили виробництво гречки порівняно з 2017-м на 30% - до 0,13 млн тон. При цьому засіяно гречкою у 2018 році було 104,6 тис. га, тоді як у 2017 цей показник становив 184,8 тис. га.

Вимушене скорочення посівів гречки, у свою чергу, ставить під удар українську галузь бджільництва, оскільки заміні цій культурі як медоносу не існує.

"Динаміка невтішна. Якщо не буде вжито заходів, що сприятимуть обмеженню імпорту крупи з країни-агресора, аграрії продовжуватимуть скорочувати посіви гречки. І зрештою замість того, щоб вирощувати власний якісний продукт, Україна ризикує перетворитись на імпортера цієї продукції. При цьому неякісна дешева російська крупа не лише знищує економічну мотивацію в українських сільгоспвиробників вирощувати гречку, вона також є шкідливою для споживання. Важливо відмітити, що неякісна гречка походженням з РФ завозиться в Україну за тіньовими схемами. Значні об’єми цієї продукції постачаються з Казахстану. Загалом, частка російської крупи на вітчизняному ринку сягає близько 45-50%", - сказав Марчук.

Лабораторні дослідження доводять, що російський продукт виробляється з порушенням технології – імпортована крупа за 9-ма з 12-ти показників не відповідає стандартам якості ДСТУ.

Нагадаємо, на переконання ВАР, для захисту українського ринку необхідно вводити антидемпінгові мита на імпорт гречки, що походить з РФ. Кабінет міністрів України повинен стимулювати виробництво гречки та захистити вітчизняного виробника через механізми державної підтримки. Крім того, Держпродспоживслужба обов’язково має перевірити наявний продукт на українських прилавках на дотримання стандартів ДСТУ через низьку якість імпортованої крупи.