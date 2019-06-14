Із "медведчуківського" ZIKу масово звільняються топ-менеджери і журналісти

Гендиректор медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич звільнився з посади після того, як стало відомо, що новим власником телеканалу став соратник Віктора Медведчука, нардеп від "Опозиційного блоку" Тарас Козак.

Про це Туркевич повідомив виданню "Детектор медіа"

"Причини, я думаю, зрозумілі" - сказав він у коментарі.

Крім того, про звільнення з телеканалу повідомили керівниця департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес.

"Мій ЗІК закінчився. Звільняюся", - написала Вергелес.

"За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, чи Медведчук купив ZIK. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося - Тарас Козак, поплічник кума Путіна, власник ZIKу. Я для себе не бачу жодної можливості продовжувати тут роботу", - повідомила Мовчан.

"Офіційно - телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я - завтра видаю в ефір останній випуск тижневика "Деталі" і йду шукати роботу", - зазначив Роман Недзельський.

Автор та ведучий Вахтанг Кіпіані повідомив, що закриває свою програму на каналі.

"Дорогою на презентацію книги "Справа Василя Стуса" дізнався новину, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому понад 6 років виходила програма "Історична правда-ZIK". Ми зробили близько 500 випусків. Як автор і ведучий програми повідомляю, що передача закривається. Медведчук - це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього", - написав Кіпіані.

Про припинення співпраці з телеканалом ZIK повідомив і журналіст Сергій Рахманін.

"Змушений припинити співпрацю з каналом ZIK. Причини зрозумілі. Дякую колегам за плідну співпрацю", - написав він.

Нагадаємо:

14 червня народний депутат від "Опозиційного блоку", соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став власником телеканалу ZIK.

Таким чином, у медіаактивах Козака тепер три канали: "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Українська правда