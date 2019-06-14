Соратник Медведчука депутат Козак купив ZIK

14 червня народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак став власником телеканалу ZIK.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, у медіаактивах Козака тепер три канали: "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Нагадаємо:

У 2018 році батько нардепа Євгена Мураєва Володимир передав Козаку корпоративні права на телеканал NewsOne.

Також нагадаємо, що Козак - давній соратник Віктора Медведчука. У грудні 2018 року вінтакож став кінцевим бенефіціаром усіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".

Як повідомлялося, у 2017 році Козак та Медведчук фігурували у справі про виведення з-під оподаткування 2,5 мільярдів компанією "Тедіс Україна".

Економічна правда