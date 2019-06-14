Соратник Медведчука депутат Козак купив ZIK
14 червня народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак став власником телеканалу ZIK.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Таким чином, у медіаактивах Козака тепер три канали: "112 Україна", NewsOne і ZIK.
Нагадаємо:
У 2018 році батько нардепа Євгена Мураєва Володимир передав Козаку корпоративні права на телеканал NewsOne.
Також нагадаємо, що Козак - давній соратник Віктора Медведчука. У грудні 2018 року вінтакож став кінцевим бенефіціаром усіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".
Як повідомлялося, у 2017 році Козак та Медведчук фігурували у справі про виведення з-під оподаткування 2,5 мільярдів компанією "Тедіс Україна".
Економічна правда
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