Фонд гарантування бачить змову у спробі купити активи Дельта Банку за 4%

Спроба придбати активи Дельта Банку з дисконтом 96% викликала обурення у Фонду гарантування вкладів фізосіб, який має намір заблокувати цю покупку, так як бачить у ній ознаки змови учасників ринку.

Про це заявила заступник директора-розпорядника ФГВФО Світлана Рекрут на своїй сторінці у Facebook.

"Сказати, що ми стурбовані ситуацією навколо продажу кредитів Дельта Банку з Іллічівським портом та Іллічівським масложировим комбінатом у заставі і поділяємо занепокоєння медіа, - це нічого не сказати. Ми обурені! Для нас важливо з'ясувати всі деталі безпрецедентного зниження ціни учасниками торгів", - написала Рекрут.

Вона нагадала, що цей актив знаходиться у заставі НБУ і Укрексімбанку, яким і повинні бути спрямовані кошти від його продажу.

"Тому на рівні виконавчої дирекції Фонду прийнято рішення звернутися до цих заставних кредиторів для вироблення спільної позиції. Аж до скасування результатів торгів", - заявила Рекрут.

Вона також зазначила, що Фонд зробив все, щоб аукціон був прозорим і конкурентним.

А також нагадала про попередні невдалі спроби продати ці активи.

"Спочатку на англійських аукціонах - у 8 турів, потім на голландських - у 7 турів. І тільки в п'яти останніх із цих турів з'явилися покупці. Причому одні і ті ж. Прийнятну пропозицію більш ніж на 906 млн грн, представлену на одному з цих етапів, було скасовано рішенням суду", - нагадали у Фонді.

Рекрут також підкреслила, що компанія "Скай" спочатку заявляла цю ціну, але потім запропонувала мінімально можливу.

У Фонді додали, що бачить в цих подіях всі ознаки змови учасників ринку.

Нагадаємо:

Переможцем аукціону Фонду гарантування з продажу пулу олійно-жирових активів Дельта Банку на 4,9 мільярда гривень стало ТОВ "Фінансова компанія "Скай", кінцевим бенефіціаром якої є Андрій Веревський.

Ця ж структура у березні вже перемагала на аукціоні ФГВФО (із пропозицією 906 млн грн), на якому продавалися ці ж активи Дельта Банку.

Однак київський суд заблокував цю угоду за позовом компанії, яка не брала участі в торгах.

Економічна правда