Роботи в агросфері стало вдвічі більше, найбільші зарплати – на Закарпатті

Кількість варіантів роботи на постійній основі з березня по квітень зросла на 15%, а до початку літнього сезону приріст становив 52%.

Про це розповіли аналітики OLX Робота.

Так, роботу з найвищою зарплатою варто шукати в Закарпатській області, де у середньому платять 11 500 грн, але кількість пропозицій там найнижча по Україні.

Найбільш затребуваними виявились вакансії: тракториста, різноробочого, оператора техніки, пилорамника та садівника.

"Спектр вакансій в агросфері широкий і заробітчани мають можливість вибору роботи, яка їм найдужче до душі. Згідно з аналітикою OLX Робота, сьогодні найпопулярнішими професіями є трактористи, в середньому їм пропонують 12 000 грн", - розповіли аналітики.

У топ-3 затребуваних спеціальностей увійшли також різноробочі - 8700 грн та оператори - 9700 грн. А закривають п’ятірку садівники, їм зараз готові платити в середньому - 9100 грн.

Окрім затребуваних робіт влітку можна знайти більш рідкісні, але добре оплачувані, розповіли аналітики.

"Наприклад, є варіант поїхати в село на збір бузини. Зарплату обіцяють не аби-яку, а 50000 грн. Також 30000 грн пропонують технологам, які готові вирощувати шампіньйони під Києвом у Мар’яновці", - зазначається у повідомленні.

Зарплати у різних областях варіюються в залежності від об’єму та специфіки роботи.

"Найбільше роботодавці готові платити в Закарпатській області, але працевлаштуватись там непросто, бо кількість вакансій найменша по Україні", - зазначили аналітики.

Вони також зазначають, що на Західній Україні в цілому спостерігається найменша кількість вакансій в агросфері. Винятком є Львівська область.

"Найбільш оптимальне співвідношення зарплати та пропозицій у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Частка вакансій в цих областях найвища, як і винагорода за працю", - розповіли аналітики.

Топ-5 областей із найвищою зарплатою в агросфері

Закарпатська область — 11 500 грн

Черкаська область — 10 900 грн

Київська область — 10 700 грн

Житомирська область — 10 000 грн

Волинська область — 10 750 грн.

Нагадаємо:

Раніше в OLX розповіли, яка робота є для студентів на літо.

Варто зазначити, що 3,2-9 млн українців постійно або тимчасово працюють за кордоном.

А після першого туру президентських перегонів популярність запиту "еміграція" в Україні зросла та досягла максимуму з початку 2013 року.

Нестача кадрів уже стала проблемою для бізнесу і буде поглиблюватися.

Про те, де більше всього вакансій за кордоном для українців і на що вистачить грошей після року роботи за кордоном читайте у публікації ЕП: "Трудові мігранти. У яких державах українцям працювати вигідніше".

Економічна правда