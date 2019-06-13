Названо найбільш стабільні держпідприємства України

"Украерорух", Маріупольський морський торговельний порт і Адміністрація морських портів є найбільш стабільними державними підприємствами в Україні.

Про це свідчать дані рейтингу Міжнародного центру перспективних досліджень, презентованого в Києві 13 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Всього було досліджено 50 українських підприємств. Результати їх дослідження за підсумками 2017 року розміщені на сайті, створеному МЦПД разом з Інститутом економічних і соціальних реформ Словаччини (INEKO).

Згідно з рейтингом, в ТОП-10 підприємств також увійшли: міжнародний аеропорт "Львів", морський торговельний порт "Південний", Одеський морський порт, поліграфічний комбінат "Україна", міжнародний аеропорт "Бориспіль", ПрАТ "Укргідроенерго" та ПАТ "Центренерго".

За словами аналітика МЦПД Єгора Кіяна, держкомпанії для участі в рейтингу відбиралися за показником "Загальна вартість активів". Дані бралися з офіційних сайтів компаній або шляхом запитів до них на публічну інформацію.

Нагадаємо:

Доходи великих підприємств України в 2018 році зросли на 334 мільярда.

100 найбільших держкомпаній України за результатами 2017 року одержали 44,4 млрд грн прибутку.

Економічна правда