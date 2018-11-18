Доходи великих підприємств України зросли на 334 мільярди

За 9 місяців 2018 року обсяги доходів великих платників податків становили 3,616 трлн гривень, що на 334 млрд гривень (або на 10,2%) перевищує доходи за 9 місяців минулого року.

Про це йдеться у повідомленні Офісу великих платників податків ДФС.

Як наголошується, доходи великих платників становлять майже 61% від обсягів доходів по Україні в цілому.

"Платники Офісу забезпечили понад 79% нарахувань податку на прибуток від загальних нарахувань по країні. При цьому, нарахування податку на прибуток має кращу динаміку зростання за темпи збільшення доходів", - повідомляє прес-служба.

"Так, великими платниками Офісу задекларовано 55 млрд гривень податку на прибуток, що на 7,6 млрд гривень або на 16,2% більше фактичних нарахувань за аналогічний період минулого року. Зокрема, за 1 півріччя 2017 року задекларовано 47,3 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

"Позитивна динаміка щодо декларування податку на прибуток прослідковується і в порівнянні з попереднім звітним кварталом", - заявили у прес-службі.

Як повідомлялося, 100 найбільших держкомпаній України за результатами 2017 року одержали 44,4 млрд грн прибутку.