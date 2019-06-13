Ахметов програв суд Коломойському на 1,3 мільярда

7 червня Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов ТОВ "Спіріт Фінанс" до ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" у справі №904/4009/18 та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,3 мільярда гривень.

Про це із посиланням на судові матеріали повідомляє Finbalance.

Зазначається, що згідно із судовими матеріалами, у вересні 2017 року загальні збори акціонерів ПАТ "ПівдГЗК" ухвалили рішення про виплату дивідендів на 16,16 млрд грн (10,16 грн із розрахунку на одну просту акцію).

Повідомляється, що у встановлений законом термін дивіденди не були виплачені низці акціонерів компанії: Мелчет Інвест Лімітед (Багами), Дакстон Холдінгз Лімітед (Кіпр), Лакріно Інвестментс Лімітед (Кіпр), Мілнербей С.А. (Британські Віргінські острови), Бріммілтон Лімітед (Британські Віргінські острови), Ренальда Інвестментс Лімітед (Кіпр).

У травні-2018 вказані акціонери ПАТ "ПівдГЗК" на підставі договорів факторингу відступили відповідні права вимоги для ТОВ "Спіріт Фінанс" у розмірі 1,17 млрд грн.

Однак ПАТ "ПівдГЗК" грошові зобов’язання перед ТОВ "Спіріт Фінанс" також не виконало.

У рамках вказаного судового спору ПАТ "ПівдГЗК" подавало зустрічний позов із вимогою визнати удаваними (фактично агентськими) згадані договори факторингу. Однак суд відмовився задовольнити ці вимоги ПАТ "ПівдГЗК".

За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" є Рінат Ахметов.

Засновником ТОВ "Спіріт Фінанс" вказане ТОВ "Спіріт Солюшнс", засновниками якого в свою чергу є низка фізосіб. Серед них - Артем Замша, який із 2013 року є директором збанкрутілої компанії "Аеросвіт" та призначався главою наглядової ради Стахановського заводу феросплавів (ці структури пов’язували з "приватівцями").

Як повідомлялося, згадана вище кіпрська компанія Ренальда Інвестментс Лімітед, яка фігурує у числі акціонерів ПАТ "ПівдГЗК, пов’язана з Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, на початку травня Коломойський публічно анонсував "деолігархізацію" для Ахметова.

Разом із тим, у червні близька до Ахметова партія "Опозиційний блок" оголосила, що братиме участь у дострокових парламентських виборах спільно з низкою партій, у тому числі "Відродження" і "Довіряй справам", які близькі до Коломойського.

Нагадаємо:

Із початку року статки Ахметова зросли на 830 млн доларів та станом на 1 лютого становили 6,04 млрд доларів.

Восени 2018 року Ахметов також зайняв першу сходинку в рейтингу 100 найбагатших українців.

Коломойський, який у кінці 2016 роки втратив свій найбільш публічний актив - Приватбанк, завдяки своєму великому феросплавному бізнесу зміг відновити свої позиції.