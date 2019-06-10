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Маркарова підтвердила, що Мінфін готується випустити євробонди

Понеділок, 10 червня 2019, 20:24

Україна готується до випуску євробондів.

Інформацію про це підтвердила міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook.

"Останні дні більшість повідомлень у Фейсбуці починалися фразою "я йду...". Ми з Аллою Данильчук, жіноча частина нашої TeamUkraine теж йдемо, вірніше летимо на зустрічі з інвесторами", - написала Маркарова.

За її словами, зустрічі триватимуть чотири дні та пройдуть у чотирьох містах – у Лондоні, Франкфурті, Мюнхені та Мілані, де українська сторона поговорить "про новий 7-річний Євробонд".

Нагадаємо:

У жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на загальну суму 2 млрд дол: єврооблігації з погашенням у лютому 2024 року на 750 млн дол із прибутковістю 9% і 10-річні євробонди на 1,25 млрд дол із прибутковістю 9,75%.

У березні були дорозміщені 10-річні єврооблігації на 350 млн дол.

Раніше у Міністерстві фінансів заявляли, що не вважають за доцільне вихід на міжнародні ринки капіталу до дострокових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня.

Економічна правда

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Мінфін

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