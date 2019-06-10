Нацбанк викупив з ринку понад 100 мільйонів доларів

Національний банк у період із 3 по 7 червня купив на міжбанківському валютному ринку 102,7 мільйона доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначає регулятор, 60 млн дол було куплено шляхом використання механізму Matching, ще 42,7 млн ​​дол - за єдиним курсом.

Всього з початку року НБУ використовуючи Matching купив 815,5 млн дол, а продав - 108,5 млн дол.

НБУ купив на міжбанку шляхом проведення інтервенцій із початку року 1 млрд 419,4 млн дол, а продав - 231,43 млн дол.

Також на сайті центробанку повідомляється, що з початку року було продано 122,93 млн дол по інтервенції за єдиним курсом, а куплено - 588,9 млн дол.

Крім того, з початку року НБУ купив 15 млн дол за запитом кращої ціни.

Нагадаємо, що в квітні Нацбанк на міжбанківському валютному ринку купив 140 млн дол і продав 21,6 млн дол, поповнивши валютні резерви на 118,4 мільйонів доларів.

Економічна правда