НБУ за тиждень поповнив валютні резерви на 118 мільйонів доларів

Національний банк України в період з 1 по 5 квітня на міжбанківському валютному ринку купив 140 мільйонів доларів і продав 21,6 мільйонів доларів, поповнивши валютні резерви на 118,4 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані НБУ.

Як і в попередні два тижні, 15 млн доларів були придбані за найкращим курсом, а ще 125 млн доларів - за єдиним курсом з використанням інструменту matching.

Продаж 21,6 млн доларів був здійснений за єдиним курсом з використанням matching.

Офіційний курс гривні до долара в перший після першого туру президентських виборів тиждень зміцнився з 27,209103 грн за долар до 26,768706 грн за долар.

В цілому з початку року НБУ купив на міжбанку 931,6 млн доларів, а продав - 188,43 млн доларів.

В останні два тижні березня Нацбанк викуповував щотижня на ринку по 15 млн доларів.