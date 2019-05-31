Україна не буде розміщувати євробонди до виборів — ЗМІ

Міністерство фінансів не вважає за доцільне вихід на міжнародні ринки капіталу до дострокових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня.

Про це представники Мінфіну та місії МВФ повідомили інвесторам України під час конференс-коллу 29 травня, повідомили Liga.net учасники розмови.

"Міністерство має намір більше уваги приділяти внутрішньому ринку - найближчим часом воно випустить п'ятирічні гривневі ОВДП. Наразі гривневі зобов'язання становлять 35% від всієї суми держборгу. Мета Мінфіну - 50%", - йдеться в резюме конференс-коллу, яке розсилала клієнтам одна з великих українських інвест-компаній.

Учасники бесіди зазначили, що уряд має в своєму розпорядженні кошти в еквіваленті 60 млрд грн (понад 2 млрд доларів).

Разом з золотовалютними резервами НБУ (19,3 млрд доларів) цього достатньо для покриття виплат в 2019 році, повідомляється в резюме.

На фінальному етапі знаходяться переговори з ЄС щодо надання макрофінансової допомоги, і Світовим банком - за кредитними гарантіями. Це додаткова можливість залучити запозичення у валюті, зазначають у Фонді.

Нагадуємо:

У жовтні 2018 року Міністерство фінансів розмістило два нових випуски єврооблігацій: на 750 мільйонів доларів з терміном обігу до 1 лютого 2024 року і на 1,25 мільярда доларів — до 1 листопада 2028 року.

Ставка купона за п'ятирічними цінними паперами встановлена ​​на рівні 8,994% річних, за 10-річними - 9,75% річних.

Залучені кошти були спрямовані на фінансування дефіциту бюджету, а також на викуп короткострокових єврооблігацій на 725 млн доларів з терміном погашення в лютому 2019 року.

Організаторами транзакції виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Облігації з прибутковістю 9,75% річних придбали інвестори з Великобританії (46%) і США (37%), тоді як інвестори з Європи становили 16%, а інвестори з інших регіонів - всього 1%.

У 10-річні єврооблігації інвестували фонди, управляючі активами (79%), хедж-фонди (13%), страхові та пенсійні фонди (5%), банки (3%).

У березні 2019 року Міністерство фінансів збільшило на 350 мільйонів доларів суму випуску 10-річних єврооблігацій.

Таким чином, загальний обсяг 10-річних єврооблігацій, випущених у жовтні 2018 року, збільшився з 1,25 млрд доларів до 1,6 млрд доларів.