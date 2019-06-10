Інфляція у травні сповільнилась до 0,7%

Інфляція на споживчому ринку у травні порівняно з квітнем 2019 року становила 0,7%, з початку року – 4,2%.

Про це свідчать дані на сайті Державної служби статистики.

При цьому у річному вимірі зростання цін прискорилося до 9,6%.

Базова інфляція у травні порівняно з квітнем 2019 року становила 0,2%, із початку року – 2,3%, зазначається на сайті Держслужби статистики.

На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%. Найбільше (на 11,9%) подорожчали фрукти. На 1,7–0,7% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, хліб, цукор, овочі, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби.

Водночас на 15,3% подешевшали яйця, на 2,5–0,2% – сало, молоко, рис, сири, сметана.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, у тому числі на тютюнові вироби – на 2,0%, алкогольні напої – на 0,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,5%, зокрема, взуття – на 1,9%, одяг – на 1,1%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,7% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 4,2%.

Разом із тим відбулося підвищення плати за оренду житла на 0,9%, тарифів на водопостачання та каналізацію – на 0,8%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 0,7%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,5% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 4,1%.

Нагадаємо, у лютому-2019 року споживча інфляція у річному вимірі сповільнилася до 8,8% з 9,2% у січні.

Економічна правда