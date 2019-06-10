Приватбанк вперше перерахував до бюджету дивіденди

Приватбанк перерахував до держбюджету перший транш дивідендів у розмірі 4,5 мільярлда гривень, спрямованих на виплату акціонеру банку в особі Міністерства фінансів.

Про це йдеться у прес-релізі банку.

Згідно з повідомленням, другий транш у розмірі 7 млрд грн буде перераховано в бюджет до кінця червня.

Відповідно до річної звітності за 2018 рік, банк направить на виплату дивідендів державі 11,5 млрд грн (90% чистого прибутку за 2018 рік). У 2018 році чистий прибуток ПриватБанку становив 12,8 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.

Нагадаємо, на фоні судових рішень навколо ПриватБанку за два останні місяці спостерігався відплив ресурсів, переважно в іноземній валюті: клієнти забрали з банку близько 137 млн доларів і 27 млн євро.