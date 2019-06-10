Лазорко знову намагається через суд повернутися у крісло глави "Укртранснафти"

Олександр Лазорко на наступний день після повернення в Україну звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з метою поновитися на посаді керівника АТ "Укртранснафта".

Про це повідомляє enkorr.

Як випливає з даних на сайті Окружного адмінсуду, 6 червня Лазорко подав три позови до Міністерства юстиції і п'яти працівникам державного реєстратора Печерської районної державної адміністрації. Він просить визнати їхні дії протиправними, скасувати їхні рішення та зобов'язати прийняти нові.

За інформацією джерел enkorr, близьких до групи НАК "Нафтогаз України", саме ці державні реєстратори Печерської райдержадміністрації - Марина Карташова, Олександра Панкова, Лариса Максименко, Олег Іванюха і Вікторія Демешко - вносили зміна в реєстраційну справу "Укртранснафти" в 2015 році.

Перше засідання за позовами Лазорко вже відбулося, копія ухвали суду в Єдиному держреєстрі поки не доступна.

Нагадаємо:

У травні Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку колишнього главу правління "Укртранснафти" Олександра Лазорка.

Лазорко був оголошений в розшук у вересні 2015 року з ініціативи Служби безпеки. Йому інкримінували привласнення майна в особливо великих розмірах, що передбачало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Правоохоронці підозрювали Лазорка за чотирма епізодами: незаконна викачка технологічної нафти з магістральних нафтопроводів; підписання протиправних і антидержавних угод на зберігання нафти зі структурами "Привату"; незаконні витрати на страхування в ПАТ "Укртранснафта"; резервування нафтопроводу Кременчук-Одеса компанією "Синтез Ойл" (пов'язана з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова).

Після оголошення в національний розшук, колишній глава "Укртранснафти" оселився в Лондоні і намагався через українські суди домогтися відновлення на посаді.

Лазорко очолював "Укртранснафту" з 2009 по 2015 роки. До цього він керував підприємствами групи "Приват" - Дрогобицьким і Надвірнянським НПЗ.

19 березня 2015 року наглядова рада "Укртранснафти" вирішила усунути його від виконання обов'язків. Основною причиною послужили маніпуляції з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи "Приват" у Надвірній, Дрогобичі і Кременчуці.

У 2015 році компанія платила за зберігання близько 2,5 млн грн на день. За проект викачування технологічної нафти Ігор Коломойський пропонував нагородити Лазорка орденом.