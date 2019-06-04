Норвезька компанія почала будувати ще одну СЕС в Україні

Норвезька компанія Scatec Solar спільно з китайською корпорацією PowerChina Guizhou Engineering Co. Ltd. приступила до реалізації проекту з будівництва сонячної електростанції потужністю 148 МВт "Прогресівка" в однойменному селі Миколаївської області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Загальна вартість проекту становить 124 млн євро. Power China покриває 65% капітальних витрат на проект. Запуск станції заплановано на першу половину 2020 року.

Як повідомлялося, норвезька Scatec Solar в 2018 році заснувала і придбала близько півдюжини компаній в Україні для здійснення своїх проектів з будівництва СЕС.

Компанія отримала 51% в Rengy Bioenergy, інші 49% належать українському девелоперу Rengy Development. У кінці 2018 року компанії почали будувати СЕС в Миколаївській області потужністю 47 МВт. На початку поточного року норвежці також почали будівництво СЕС "Кам'янка" на 30 МВт в Черкаській області Scatec Solar. Для цього вони придбали 100% ТОВ "Чиста Енергія 2011".

Крім двох зазначених СЕС, які отримали фінансування, Scatec Solar має портфель проектів на 174 МВт у стадії девеломпент. Таким чином, загальний портфель проектів Scatec Solar в Україні становить 251 МВт вартістю 193 млн євро. Проекти Scatec Solar ще на 163 МВт знаходяться у стадії розробки.

Для їх здійснення в 2018 році компанія також заснувала Scatec Solar Ukraine Opr Comp (EPC). У 2018 році через голландську "дочку" Scatec Solar Ukraine B.V. норвежці стали власниками 100% українських ТОВ "Атлас Кепітал Енерджі", "Грінтеко СЕС", "Прогресівка" і "Богуславенерджі".

Зазначимо, китайська держкорпорація CNBM очолює Топ-10 бенефіціарів "зеленого тарифу" в Україні у 2018 році.