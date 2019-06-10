Першу українську переправу на Дунаї планують запустити у вересні

У вересні очікується запуск першої поромної переправи через Дунай між Румунією і Україною.

Про це йдеться в статті на ЕП.

Станом на червень 2019 року будівельні роботи на українській частині завершені. Державна прикордонна служба та інші відомства підписали позитивний висновок для запуску в роботу переправи.

Терміни запуску цілком залежать від румунської сторони. У Посольстві України в Румунії повідомили Економічній правді, що будівництво необхідної інфраструктури на території Румунії планується завершити в третьому кварталі 2019 року.

Представники "паромного комплексу "Орловка" повідомили, що розраховують стартувати 1 вересня 2019 року.

У перші місяці роботи частота курсування порома становитиме 60 хвилин. У планах - збільшити частоту до двох разів на годину. Спочатку на лінії працюватиме один паром, пізніше їхня кількість подвоїться - один паром румунського оператора, другий - українського.

На поромі крім автотранспорту, зможуть перетинати кордон і пішоходи. Вартість проїзду для автомобільного транспорту складе 12-15 євро (включаючи водія), для пішоходів - 1 євро.

Планується, що поромна переправа зможе пропускати близько тисячі вантажівок і 250 легкових авто на добу. Потенційний транспортний потік на переправі оцінюється в 170 тис одиниць транспорту на рік.

"Митниця поставила умову - на пункті пропуску повинна бути встановлена ​​найсучасніша IT-система. Під час митного і прикордонного контролю номерний знак і вага транспортного засобу будуть зчитуватися автоматично", - розповів ідеолог проекту Юрій Дімчогло.

В робочому проекті передбачено будівництво другого причалу, а потенційно переправа може вийти на цілодобовий режим роботи.

За інформацією інвесторів проекту, автоперевізники чекають відкриття переправи для запуску маршрутів Одеса - Констанца і Ізмаїл - Тульча.

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