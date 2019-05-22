Уряд посилив ліцензійні вимоги до туроператорів

22 травня уряд ухвалив ініційовані та розроблені Мінекономрозвитку зміни до ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності – тепер туристичні оператори повинні мати постійне фінансове забезпечення перед туристами та працювати максимально відкрито у правовому полі.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"Туристичний сезон вже розпочався. Уряд має сьогодні завдання захистити українців від дій недобросовісних туристичних операторів, щоб уникнути туристичного колапсу, який виникав у попередні роки", - зазначається у повідомленні.

Для цього, додали у міністерстві, було ініційовано низку важливих змін до ліцензійних умов ведення туроператорської діяльності.

"Цими змінами ми зобов’язуємо туроператорів мати постійне фінансове забезпечення перед туристами, а також працювати максимально відкрито у правовому полі", - зазначив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Відповідно до ухвалених змін, для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами.

"Це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи. У разі здійснення виплати відшкодування туристам, туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії наступного робочого дня", - пояснили в МЕРТі.

Крім цього, туроператор, що надає послугу, пов’язану з перевезенням туристів, має за 8 та за 2 години до запланованого відправлення рейсу перевірити інформацію про час його відправлення. У разі затримки рейсу на більш ніж 4 години, туроператор мусить розмістити інформацію про це на власному сайті, а також проінформувати електронною поштою орган ліцензування - Мінекономрозвитку.

"Туроператори на власному веб-сайті відтепер мають надавати інформацію про турагентів, з якими вони працюють - найменування фізичної чи юридичної особи, строк дії агентського договору, реквізити особи, що надала гарантію банку або іншої кредитної установи, а також інформацію про чинні договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором або через турагентів із зазначенням країни тимчасового перебування", - додали у міністерстві.

Окрім того, суб’єкти туроператорської діяльності відтепер зобов’язані забезпечувати "всі необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до місць їх проживання під час їх відпочинку".

У міністерстві підкреслили, що недотримання будь-якої з вищезгаданих вимог може тягнути за собою анулювання ліцензії туроператора.

Нагадаємо, що посилити вимоги до туроператорів обіцяли ще у минулому році. Тоді в уряді створили робочу групу, яка працювала над притягненням до відповідальності туроператорів, через діяльність яких постраждали туристи, і загалом над посиленням відповідальності за туристичну діяльність.

Економічна правда