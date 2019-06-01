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Для фермерів хочуть створити окрему групу оподаткування

Субота, 1 червня 2019, 15:27
 

Міністерство аграрної політики пропонує вивести фермерські господарства в окрему групу оподаткування.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Віктор Шеремета, передає прес-служба МінАПК.

"Наразі ми активно співпрацюємо з європейськими експертами щодо підтримки малих і середніх фермерських господарств", - сказав Шеремета.

"Одне із наших спільних напрацювань - це створення Державного аграрного реєстру України, а у перспективі - Платіжної агенції, що дозволить створити прозору систему розподілу державних коштів. Тобто державна підтримка стане ще доступнішою для малих сільгоспвиробників", - відмітив він.

Заступник міністра додав, що актуальним питанням є виведення фермерських господарств в окрему групу оподаткування, адже сьогодні як малі, так і великі форми господарювання знаходяться у "4-й пільговій групі оподаткування".

Крім того, Шеремета наголосив на важливості прийняття законопроекту № 8236 про передачу фермерських земель постійного користування у власність фермерам, який сприятиме подальшому розвитку сільського господарства.

Раніше Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні кредиту в розмірі 200 млн доларів для стимулювання розвитку малого та середнього фермерства.

Економічна правда

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МінАПК податки

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