Для фермерів хочуть створити окрему групу оподаткування
Міністерство аграрної політики пропонує вивести фермерські господарства в окрему групу оподаткування.
Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Віктор Шеремета, передає прес-служба МінАПК.
"Наразі ми активно співпрацюємо з європейськими експертами щодо підтримки малих і середніх фермерських господарств", - сказав Шеремета.
"Одне із наших спільних напрацювань - це створення Державного аграрного реєстру України, а у перспективі - Платіжної агенції, що дозволить створити прозору систему розподілу державних коштів. Тобто державна підтримка стане ще доступнішою для малих сільгоспвиробників", - відмітив він.
Заступник міністра додав, що актуальним питанням є виведення фермерських господарств в окрему групу оподаткування, адже сьогодні як малі, так і великі форми господарювання знаходяться у "4-й пільговій групі оподаткування".
Крім того, Шеремета наголосив на важливості прийняття законопроекту № 8236 про передачу фермерських земель постійного користування у власність фермерам, який сприятиме подальшому розвитку сільського господарства.
Раніше Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні кредиту в розмірі 200 млн доларів для стимулювання розвитку малого та середнього фермерства.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua