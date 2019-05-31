"Київобленерго" очолив колишній операційний директор "ДТЕК Київські Електромережі"

Колишній операційний директор компанії "ДТЕК Київські Електромережі" Віталій Шайда призначений генеральним директором ПрАТ "Київобленерго".

Про це із посиланням на прес-службу ДТЕК повідомляє Інтерфакс-Україна.

На новій посаді Шайда відповідатиме за поліпшення якості розподілу е/е в області, а також поліпшення клієнтських сервісів.

"Завдання, які стоять перед компанією і її новим керівником - максимально автоматизувати і цифроззувати мережі, спростити процедуру приєднання до них, поліпшити якість послуг із електропостачання та клієнтський сервіс", - розповів гендиректор "ДТЕК Мережі" Іван Гелюх.

За інформацією компанії, Шайда працює в енергосекторі близько 20 років. До роботи в ДТЕК (2009-2015гг.) він був технічним директором і директором з охорони праці в "Київобленерго".

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем кепітал менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

Наразі в операційний холдинг "ДТЕК Мережі", організований в 2018 році, входить п'ять підприємств: "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "ДТЕК Донецькі електромережі", "ДТЕК Високовольтні мережі", "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" .

Як повідомлялося, на початку січня 2019 року "ДТЕК" заявив про намір сконцентрувати 68,2949% акцій АТ "Одесаобленерго" і 93,9978% ПрАТ "Київобленерго", що належать групі VS Energy.

В кінці квітня Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго". У середині травня "ДТЕК" оголосив про закриття операції з придбання 68,2949% акцій АТ "Одесаобленерго" і 93,9978% ПрАТ "Київобленерго" у VS Energy.

"Київобленерго" в 2018 році збільшило чистий прибуток на 6,8% - до 233,16 млн грн, а його виручка зросла на 18% - до 9 млрд 470,99 млн грн.

Нагадаємо:

16 травня ДТЕК Ахметова купив два обленерго у російській VS Energy, один з яких - "Київобленерго".

4 травня Наглядова рада компанії звільнила правління на чолі з Володимиром Чернявським.

28 травня ДТЕК Ахметова офіційно отримав контроль над "Київобленерго" і звільнив правління компанії.

Економічна правда