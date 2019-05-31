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Wizz Air заробив майже 300 мільйонів євро у 2019 році

П'ятниця, 31 травня 2019, 13:42

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air Holdings PLC збільшила чистий прибуток на 6% за підсумками 2019 фінансового року, при цьому показник став рекордним і становив майже 300 мільйонів євро.

Про це йдеться у прес-релізі компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, чистий прибуток Wizz Air за рік, що завершився 31 березня, становила 291,6 млн євро у порівнянні з 275,1 млн євро роком раніше.

Доподатковий прибуток компанії збільшився на 4,5%, до 300,2 млн євро у порівнянні з 287,3 млн євро за підсумками 2018 фінроку.

Виручка Wizz Air зросла на 19,6%, до 2,319 млрд євро проти 1,939 млрд євро у попередньому фінроці, зазначили у компанії.

Кількість перевезених пасажирів збільшилась на 16,7% і становила 34,6 млн осіб у порівнянні з 29,6 млн осіб у 2018 фінроці.

При цьому загальні операційні витрати компанії зросли на 22,7%, до 2,019 млрд євро проти 1,646 млрд євро роком раніше.

Згідно з прогнозом компанії, її чистий прибуток у 2020 фінансовому році становитиме від 320 млн євро до 350 млн євро.

Як повідомлялося раніше, Wizz Air може відкрити "дочку" в Україні до кінця року.

Економічна правда

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