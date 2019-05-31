Держстат зафіксував різке падіння темпів зростання іноземних інвестицій

У першому кварталі 2019 року приріст прямих інвестицій становив 45,5 мільйона доларів, в той час як в першому кварталі 2018 року - понад 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Прямі інвестиції в акціонерний капітал станом на 1 квітня досягли 32,92 млрд доларів, тоді як на початок року вони становили 32,87 млрд доларів. Приріст становив 45,5 млн доларів.

У той же час за перший квартал 2018 року іноземні інвестиції зросли на 1,15 млрд доларів.

Прямі інвестиції з України на 1 квітня виросли до 6,3 млрд доларів з 6,29 млрд на початок року. З них 5,94 млрд доларів або 94% припадає на Кіпр.

За перший квартал 2019 року в економіку України надійшло 587,6 млн доларів прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 13% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Найбільший обсяг прямих інвестицій за вказаний період Україна отримала з Російської Федерації (137,9 млн доларів), Кіпру (106,4 млн доларів) і Швейцарії (54,6 млн доларів).

Більше половини інвестицій в першому кварталі надійшло в галузь фінансової і страхової діяльності — 326,3 млн доларів (55,5%), в промисловість — 122,3 млн доларів (20,8%), в сферу торгівлі і ремонту автотранспортних засобів — 47,3 млн доларів (8,1%).

У першому кварталі відтік іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) становив 496,5 млн, крім того інвестиції були зменшені на 45,6 млн доларів через переоцінку.

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Економічна правда