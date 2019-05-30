В Україну заборонили ввезти ще п’ять книг із РФ

Державний комітет телебачення і радіомовлення на підставі висновків експертної ради відмовив ТОВ "Якабу Трейд" у ввезенні з території Російської Федерації ще п’яти книг.

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

Так, ознаки пропаганди держави-агресора знайдено у книгах московських видавництв "Альпина Паблишер", ТОВ "Издательство "Добрая книга", ТОВ "Клевер-Медиа-Групп" та ТОВ "Манн, Иванов и Фербер".

Зокрема, не буде розповсюджуватися в Україні дитяча книга Євгенії Попової та Лілу Рамі "Найди и покажи. Кем я стану?" (видавець - ТОВ Клевер-Медиа-Групп"),у якій окремі глави присвячені пропаганді російських силових структур і військових професій.

Також підприємці не отримали дозвіл на ввезення з території держави-агресора книги М. Дорофєєва "Джедайские техники", у якій автор використовує для прикладів креативного і швидкого мислення символи комуністичної доби. Подібні приклади "життя-подвигу" присутні й у книзі Марини Мелії "Бізнес – це психологія".

Не надано також дозвіл на ввезення російських перекладів книг Френсіса Реймонда "История бизнеса. День за днем" та Джолайн Годфрі "Как научить ребенка обращаться с деньгами", оскільки видавець – ТОВ "Издательство "Добрая книга" - використав у оформленні видань символіку держави-агресора.

Нагадаємо, що, починаючи з 20 травня 2017 року, дати набуття чинності постанови Кабінету Міністрів №262 "Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України", станом на 30 травня 2019 року Держкомтелерадіо надав 3377 відмов у видачі дозволів.

Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, надано 211 відмов у видачі дозволів на ввезення 1 031 000 примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийнято рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу.

Ще 3166 відмов надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.

Нагадаємо, у березні регулятор не дозволив ввезти в Україну 10 російських книг, в яких також були присутні ознаки пропаганди держави-агресора.

Економічна правда