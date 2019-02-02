АМПУ інвестує мільярд гривень в купівлю нового флоту

ДП "Адміністрація морських портів України" планує в 2019 році інвестувати 1,22 млрд гривень для закупівлі і ремонту суден власного флоту.

Про це на прес-конференції заявив в.о. голови АМПУ Райвис Вецкаганс, передає сайт "Порти України".

"У минулому році ми отримали від компанії "Укрводшлях" 24 одиниці плавзасобів на наш баланс. Сьогодні загальна кількість суден, які АМПУ має на балансі, становить 162 одиниці", - заявив він.

"У 2018 року ми інвестували 100 млн гривень, в 2019 році наш план інвестицій - 270 млн гривень для того, щоб ми могли реалізувати програму ремонту флоту. І в майбутньому наша мета - власним флотом здійснювати днопоглиблювальні роботи", - повідомив Вецкаганс.

Також, за його словами, програмою розвитку флоту передбачено придбання в 2019 році трьох лоцманських катерів, землесоса і промірних катерів. Загальна сума інвестицій становитиме 950 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні проведуть масштабний ремонт днопоглиблювального флоту.