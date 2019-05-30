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"Київстар" перевірять через скарги на послугу перенесення номера

Четвер, 30 травня 2019, 09:20

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, з 29 травня по 11 червня проведе перевірку оператора мобільного зв'язку "Київстар" у зв'язку з тим, що компанія не відпускає абонентів в рамках послуги з перенесення абонентського номера.

Про це сказала завідувачка сектора із забезпечення діяльності голови НКРЗІ Богдана Півень агентству "Інтерфакс-Україна".

"На засіданні було прийнято рішення провести перевірки оператора "Київстар" у зв'язку зі скаргами громадян", - сказала Півень.

Предметом перевірки, за її словами, є дотримання мобільним оператором законодавства, а також стандартів при наданні телекомунікаційних послуг.

Півень додала, що в цілому регулятор отримав 11 скарг на оператора "Київстар".

"На наступному тижні, у вівторок (4 червня - ред), затвердимо і графік перевірок по іншим операторам", - повідомила Півень, уточнивши, що рішення про перевірки операторів на сайті не публікується.

Нагадуємо:

Починаючи з 1 травня в Україні запрацювала послуга з перенесення абонентських номерів для користувачів мобільного зв'язку (Mobile number portability, MNP).

Тепер українці можуть безкоштовно міняти мобільного оператора, зберігши при цьому старий абонентський номер.

Щоб змінити оператора і зберегти свій номер, потрібно переконатися, що він зареєстрований на вас, подати заявку на портацію новому оператору та отримати нову SIM-карту, на яку буде перенесено номер.

Якщо номер телефону не зареєстрований на абонента, потрібно буде пройти процедуру реєстрації, подавши для цього один із документів, що засвідчують особу.

Детальніше читайте в статті ЕП: "Піти від мобільного оператора та зберегти номер: Україна за півроку до свободи"

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Київстар мобільний зв'язок

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