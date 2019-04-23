Перенесення мобільного номера з 1 травня. Як це працюватиме?

Послуга із перенесення абонентських номерів для користувачів мобільного зв'язку (MNP) запрацює з 1 травня.

Cуть послуги: абонент мобільного зв'язку зможе перейти на обслуговування до іншого оператора, зберігши свій мобільний номер.

Що таке MNP?

Mobile Number Portability – це послуга повного перенесення номеру до іншого оператора. Вона дозволяє змінити оператора і при цьому зберегти свій номер, включно із кодом.

З появою в Україні MNP ваш номер належитиме вам, а не операторам. Сьогодні мобільний номер – це половина життя. На ньому: банківські та дисконтні картки, акаунти у соцмережах, доступи до сайтів та мобільних додатків, контакти друзів, родичів чи клієнтів.

За кордоном така послуга доступна вже давно. В Україні відповідний закон був прийнятий ще в 2010 році, але включення послуги постійно відкладали.

Наразі в Національній комісії регулювання зв'язку кажуть, що все готово і послуга запрацює з 1 травня цього року. Оператори також тестують обладнання і запевняють, що готові до її запуску.

Що треба зробити, щоб змінити оператора і зберегти свій номер?

Переконатися, що номер зареєстровано на вас. Для цього необхідно зателефонувати своєму операторові, або відвідати його офіційний магазин. Співробітники магазину або call-центру скажуть вам, чи зареєстровано номер на вас. Якщо номер незареєстрований, то треба пройти процедуру реєстрації у поточного оператора.

Подати заявку на портацію новому оператору . Заявку можна буде подати онлайн або особисто – на сайті оператора або у фірмовому магазині. Отримати нову SIM-карту , на яку буде перенесено номер. Як тільки оператор, від якого ви йдете, дасть згоду на перенесення вашого номеру, ви зможете прийти до найближчого фірмового магазину свого нового оператора та отримати там нову SIM-картку, на яку після цього буде автоматично перенесено ваш номер.

Чи може оператор відмовити у перенесенні номера?

Є декілька причин, через які поточний оператор або система можуть відмовити абоненту в отриманні послуги:

Номер не зареєстрований; Номер зареєстрований на іншу особу; У заяві про перенесення подані неповні або недостовірні дані; Надання послуг було припинено з причин, передбачених законодавством (шахрайство та інше). Після останнього перенесення абонентського номера не минуло 30 календарних днів; Абонент подав заявки на перенесення номера кільком операторам мобільного зв’язку.

Які документи потрібні для реєстрації номера?

Щоб зареєструвати номер мобільного телефону на себе, можна подати будь-який з цих документів:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідчення водія;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

картка мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Більше інформації можна знайти на сайті та на офіційних веб-сторінках мобільних операторів.

Економічна правда